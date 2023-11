EMILIA ROMAGNA TEATRO Paolo Nori: "patria è il mondo intero, legge, la libertà" “LA LIBERTÀ, episodio 1” dello scrittore Paolo Nori prodotto dalla Fondazione Teatro Due al comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno (BO)

Un discorso finito sulla LIBERTÀ, almeno al primo tentativo (Primo Episodio), definitivo cioè conclusivo, non è possibile, ce lo confessa direttamente l'autore dello spettacolo: Paolo Nori (docente, letterato) 'russofilo' per poesia. La rappresentazione è una prima tappa di un discorso aperto, possibile, almeno come tentativo iniziale. Nori si appoggia a due figure straordinarie della letteratura sovietica: Daniil Charms e Iosif Brodskyij. Racconti letterari russi che identificano lo stesso autore parmense con l'avvocato anarchico Pietro Gori: “nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà” anche in musica originale di Alessandro Nidi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: