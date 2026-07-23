Paolo Pascucci nominato Rettore dell'Università di San Marino per il triennio 2026-2029

Sarà Paolo Pascucci il nuovo Rettore dell'Università degli Studi di San Marino. Il Senato Accademico, massimo organo di governo scientifico e didattico dell'Ateneo, lo ha nominato oggi per acclamazione, all'unanimità e in forma palese per il mandato 2026-2029.

La seduta, presieduta da Luciano Canfora, si è svolta nella sede dell'Antico Monastero di Santa Chiara. Pascucci entrerà in carica alla fine di settembre, raccogliendo il testimone di Corrado Petrocelli, alla guida dell'Università sammarinese dal 2014.

Classe 1955, Pascucci è professore ordinario di Giurisprudenza all'Università di Urbino, dove ha ricoperto anche il ruolo di direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Dal 2018 dirige l'Istituto Giuridico dell'Ateneo sammarinese e, dallo scorso gennaio, è Pro Rettore Vicario. Nel corso della sua carriera ha collaborato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana e con i Ministeri della Salute e del Lavoro, dedicando gran parte della propria attività scientifica ai temi della tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come previsto dalla normativa sammarinese, la nomina dovrà ora essere sottoposta al Consiglio Grande e Generale, chiamato a esprimere il proprio gradimento sul sesto Rettore nella storia dell'Università di San Marino.







