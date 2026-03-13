TV LIVE ·
Papaleo e il Pino del Pollino

IL BENE COMUNE l'ultima pellicola di Rocco Papaleo ambientata ancora una volta nel paesaggio montano e naturale della Magna Grecia “Coast to Coast” per il weekend nei cinema del circondario

di Francesco Zingrillo
13 mar 2026

Protagonista della storia collettiva insieme a Papaleo è il Parco del Pollino tra Basilicata e Calabria: una meraviglia naturale simbolizzata da un albero il “Pino Loricato” (con le maiuscole!). Una pianta con la corazza grigia e tosta (lorica, appunto). Resistente e vincente nei millenni: ITALUS della resilienza. Rocco è lo spirito guida, saggio e paziente, che accompagna in gita sul Pollino 4 detenute. Il premio di una vita per chi sbaglia diventa il BENE COMUNE condito della giusta leggerezza perché ogni piccola conquista è fragile... e l'imprevisto può capovolgere il destino degli attori nel film-commedia canzone. Ascoltare il paesaggio è l'equivalente del silenzio di chi ama l'altro a tal punto da morirne, tradotto: la persona è la comunità.




