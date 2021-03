PaperDante e PaperBice in "Commedia"

Un Dante bambino scritto, disegnato e colorato, da Macchetto-Perissinotto-Cagol in un salto all'indietro (creativo e fantasioso ma su basi letterarie della Cammedia) nella vita di Durante degli Alighieri di Firenze. In ristampa e vendita in allegato anche l'Inferno di Topolino del 1949 e quello di Paperino del 1987. La tesi editoriale della Disney per Giunti libri è questa: non poteva non esserci nella prima gioventù del poeta toscano un episodio (“la selva oscura” per esempio) che scatenasse, anni dopo, La Divina Commedia, e solo leggendo il fumettone lo si coglie. Non manca la spinta propulsiva... sul piccolo PaperDurante del facoltoso zio Alighiero De' Paperoni. Il bambino viene spedito nel bosco a prendere acqua. Incuriosito dai sussurri provenienti da una caverna inizia un suo primo cammino in rima 'papera'. Compare pure l'amata Paperina più bella di Beatrice per tutti PaperBice... i bisbigli della selva sono i suoi e accompagneranno il Sommo Papero per il “cammin di nostra vita”.









