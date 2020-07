Parco LAIALA come la PLAYA verde serravallese

Non è la PLAI(Y)A ma il LAY(I)ALA e l'oasi verde serravallese per famiglie più gettonata d'estate anche nel post-covid ha tenuto duro... grazie ai volontari e ai ragazzi delle associazioni che fanno capo alla casa parrocchiale riadattata e attrezzata. Rassegna, amicizia, drink e street food conditi con tanto cinema all'aperto in sicurezza nell'attesa di nuovi incontri e appuntamenti del Centro Sociale Sant'Andrea ad agosto e settembre tra cultura e tempo libero. VISIONI 2020 si conclude (proiezione in arena domenica 26 luglio a Casa Laiala sempre alle 21.15 ) con un sequel di successo planetario dei QUATTRO CAVALIERI e i loro trucchi in pellicole mai proiettata a San Marino. I MAGHI DEL CRIMINE con trucchi che stregano stupiscono nei loro numeri alla ROBIN HOOD versione illusionistica in commedia e azione per un cast cine-tv stellare. Prestigitatori e illusionisti in team professionistico, inossidabile, questa volta si faranno fregare? VAMOS A LAIALA para ver e poter mirar...

fz