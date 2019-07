Parco Poesia: a Riccione si chiude l'evento che fa incontrare vecchie e nuove generazioni di poeti

“Il talento ha l'oro in bocca” recita lo slogan di Parco Poesia: un evento per godere di questa forma di espressione che si intreccia all'arte. Lezioni, letture, spazi per i giovani poeti che incontrano quelli delle passate generazioni. Una manifestazione-laboratorio, quindi, in cui c'è stato spazio anche per la musica. Riccione è diventata così una piccola capitale della poesia. Tra i protagonisti il poeta Davide Rondoni che su Rtv conduce il programma “In che verso va il mondo”.

Nel servizio, le interviste a Davide Rondoni (poeta) e a Isabella Leardini (curatrice dell'evento)