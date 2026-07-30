ANNIVERSARI TOSCANI ParcoPinocchio 70° per i 2 secoli di Collodi Il Parco di Pinocchio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi compie 70 anni e nel bicentenario della nascita dello scrittore Carlo Lorenzini (detto “il Collodi” dal paese della madre) rilancia il complesso culturale tra storia, fiaba, e paesaggio

Il presidente GIORDANO BRUNO GUERRI punta a valorizzare l'impianto originale disegnato da Porcinai nel contesto ambientale del borgo antico toscano tra Giardino Garzoni cinquecentesco della villa e Casa delle Farfalle creata nel parco naturale. Percorso tematico legato a Pinocchio con l'arte del verde nel contesto barocco in biodiversità della natura integrata grazie alla fiaba più nota al mondo. La cittadina in cui lo scrittore ha vissuto la sua infanzia insieme alla madre è ancora il fulcro della memoria letteraria e famigliare del Lorenzini detto “Il Collodi”. Il mito universale di PINOCCHIO, rinverdito dalla televisione e dal cinema, passa sempre da Collodi. La collina intorno è fatta di architettura verde e terrazze con giochi d'acqua, d'arte vegetale fiabesca.

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