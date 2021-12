STAGIONE TEATRI EMILIA "Parigi, oh cara": uno spettacolo sul dialogo di pace “DIPLOMAZIA”, testo sulla Parigi occupata dai nazisti, del drammaturgo francese Cyril Gely nello spettacolo del Teatro dell'Elfo in tournée emiliana stasera all'Ariosto di Reggio Emilia

Il governatore militare della città occupata riceve l'ordine da Hitler di radere al suolo Parigi mentre il console svedese non belligerante tenta di salvarli... (l'uomo e il simbolo di bellezza), insieme, tentano un dialogo di pace a fine guerra. Due ruoli perfetti per Elio De Capitani (il generale) e Ferdinando Bruni (il diplomatico) si fronteggiano in due bellissimi personaggi tratteggiati da Gely in modo inimitabile fino ad oggi anche nella recitazione. Una sfida sulla libertà e il destino dell'umanità venuto dalla responsabilità della pacificazione determinante per il passaggio del “Secolo breve” che fu il nostro, a venire. Il teatro riesce a ridare palpito e vita alla storia della guerra, che ancora ci ammonisce (si, proprio oggi...): in due uomini che si parlano germoglia il bene al di là di ogni male.

fz

