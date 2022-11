Parma "Desh": patria poetica del balletto

CHOTTO e XENOS, due lontane parole riunite in un contributo artistico che fa dell'educativo e del sociale punti di forza evocativi: raccontare alle famiglie chi soffre davvero la guerra, gli ultimi. CHOTTO è parola corrente giapponese che definisce la distanza delle cose attraverso un giudizio fermando in una bolla mani curiose e domande impertinenti, intrusioni... XENOS è la radice greca antica di chi non è membro della comunità, un estraneo (con tutto il fascino dell'essere straniero) senza implicazioni e rapporti di reciprocità: prova a mettere insieme i concetti in un periodo!? Un danzatore con un corpo capace d'ironia. Su immagini di guerre (sono 40 i conflitti mondiali a pezzi) il ballerino insegna ai bambini. A misura dei più piccoli per ammonire i più grandi belligeranti e 'coloniali': in un capolavoro DESH (patria poetica in bengalese) sulla casa di tutti: la pace del cuore.