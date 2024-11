EVENTI REGIONE "Parsons" all'italiana Il tour 2024 dei newyorkesi PARSONS DANCE arriva in regione con lo spettacolo “Balance of Power” dal Teatro Celebrazioni di Bologna al Galli di Rimini

Una compagnia americana che continua a fare la storia della danza contemporanea tutta speciale per l'approccio alla modernità nella coreografia per l'uso delle luci e il lavoro sul corpo assolutamente unici. Tante le collaborazioni mondiali in più di 500 città in 30 paesi dei 5 continenti. PARSONS DANCE è una delle compagnia “cult” statunitense nel mondo con un seguito di pubblico variegato di ogni età. Nel programma c'è anche molta Italia secondo il fondatore mentre gli assolo sono di Elena D'Amario a interpretare BALANCE OF POWER, appunto. Danza atletica e vitale per esprimere a tutti la voglia di ballare a colori.

