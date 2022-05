ARTE CONTEMPORANEA Part di Rimini, inaugurato il Premio Artisti Italiani. Moratti: "Opere indagano complessità odierna" Un nuovo riconoscimento in collaborazione con il Comune di Rimini e la Fondazione San Patrignano

Le opere di dodici artisti under 40 arrivati in finale della prima edizione del concorso, in mostra al Palazzo dell'Arengo fino al 2 ottobre. Il giorno prima della chiusura verranno decisi i vincitori e assegnati i premi fino al 10mila euro. Un nuovo riconoscimento in collaborazione con il Comune di Rimini e la Fondazione San Patrignano, che all'interno del Part ha la sua collezione artistica. Il Premio Artisti Italiani punta a valorizzare i giovani che si sono distinti nel campo dell'arte contemporanea: a esprimere la propria preferenza sarà un comitato selezionatore e i visitatori, attraverso un form dedicato. "Nel percorso di diffusione dell'arte contemporanea - commenta Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini - siamo arrivati a un upgrade grazie a questo premio. Il tema della valorizzazione dei giovani interessa tutti i settori dell'economia".

"Ci è sembrato importante - aggiunge Letizia Moratti, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano - contribuire alla valorizzazione dei giovani artisti italiani perché è coerente con la missione di San Patrignano". Le dodici opere in mostra sfuggono da classificazioni rigide: parlano di spazi intimi e al contempo metafisici, riflettono sulla condizione umana, indagano la società odierna e i suoi rituali, abbandonano le nozioni tradizionali di spazio e tempo per utilizzare un linguaggio visivo prelogico. E poi scrittura e segni grafici come narrazione. Sculture, video e disegni prodotti attraverso una plasticità meta-letteraria. "Sono opere che indagano sulla complessità del nostro tempo - commenta la Moratti -. A volte le opere hanno anche aspetti drammatici. Da una parte richiamano la tradizione, dall'altra l'innovazione con lo studio di nuovi materiali e tecnologie".

Nel video le interviste a Jamil Sadegholvaad (sindaco di Rimini) e a Letizia Moratti (co-fondatrice della Fondazione San Patrignano)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: