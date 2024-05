MALMÖ Parte l'Eurovision, la prima semifinale su San Marino RTV con Lia & Gigi

La sfida dell'Eurovision entra nel vivo con la prima semifinale. Stasera a Malmö gli artisti di 15 paesi si contenderanno, a suon di musica, un posto per la finale dell'11 maggio. A commentare l'Eurofestival, anche quest'anno, ci saranno Lia Fiorio e Gigi Restivo, che seguono il festival per San Marino RTV dal 2008.



“Una serata molto emozionante. - dichiara Lia Fiorio - Ieri abbiamo visto le prove generali e devo dire che è stato molto divertente, ci sono ospiti molto interessanti. Nella prima semifinale tutti gli occhi erano puntati sulla Croazia, Baby Lasagna. L'Irlanda, stando ai giornalisti accreditati ha fatto un sorpasso, quindi vi consiglio di dare un'occhiata con molta attenzione".



Durante le semifinali, per la prima volta in assoluto, si esibiranno integralmente i "Big 5" e il paese ospitante, che accederanno direttamente alla finale. Stasera ci saranno gli artisti di Regno Unito, Germania e Svezia, oltre ad ospiti di eccezione. “Ci sarà mister Eurovision, che è Johnny Logan, il re dell'Eurovision - anticipa Lia - ha partecipato 4 volte e ne ha vinte 2 e Benjiamin Ingrosso, in questo periodo in tutte le classifiche europee”.



I Megara, rappresentanti di San Marino, saranno invece in gara con altri 15 paesi giovedì, nella seconda semifinale. Le serate verranno trasmesse su San Marino RTV, anche in diretta web e su Radio San Marino.

