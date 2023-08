FESTIVAL VENEZIA Parte la kermesse n°80 del Festival cinematografico più antico del mondo Dal 30 agosto al 9 settembre la rassegna d'arte cinematografica veneziana sui canali Rai

Aperta ufficialmente al Lido l'80^ edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Madrina della rassegna cinematografica più antica del mondo è Caterina Murino che ha consegnato il Leone d'Oro alla carriera a Liliana Cavani. CHARLOTTE RAMPLING ha tenuto la “laudatio” in onore della regista novantenne . “Il cielo in una stanza” cantata da Malika Ayane è stata la colonna sonora italiana d'inizio del festival numero 80. La première mondiale è per “Comandante” di Edoardo De Angelis protagonista Pierfrancesco Favino coproduzione RAI in concorso. Grandi assenti gli attori americani e inglesi in solidarietà allo sciopero sindacale degli artisti cinematografici. Arrivaranno comunque al Lido Woody Allen, Wes Anderson e Adam Driver.



