Partecipazione all'Eurovision Song Contest 2026: le precisazioni di San Marino Rtv.

A seguito delle notizie di stampa, apparse in data 5 agosto 2025, relativamente alla partecipazione di San Marino Rtv all'Eurovision Song Contest 2026, con richiami alla Delibera del Congresso di Stato n. 28 dell'8 luglio u.s., la San Marino Rtv precisa che la stessa delibera congressuale è da considerarsi propedeutica ad un eventuale impegno dell'Emittente Radiotelevisiva di Stato all'evento musicale internazionale. Decisione che tuttora i vertici dell'Azienda si riservano di prendere. La riserva verrà sciolta in un lasso di tempo congruo alla definizione di tutte le questioni interne e con EBU ancora aperte.

