Partita la "Rassegna Musicale d'Autunno" con il Progetto "Organo Bazzani".

Al via la 22esima Rassegna Musicale d'Autunno. 10 appuntamenti, nei luoghi storici della Repubblica. Ieri il primo appuntamento che ha dato il via al Progetto Organo Bazzani, per la valorizzazione dei tesori della Repubblica, in collaborazione con i Massari del Santo e la Segreteria alla Cultura e Istruzione. Come sito, appunto, la Basilica del Santo dove sono tornate a risuonare le note solenni dell'antico organo a canne a tastiera unica e pedaliera a leggio, realizzato nel 1835 da Giacomo Bazzani.

Nuovo appuntamento alle 18.30, con il Maestro Enrico Viccardi, Luca d'Abate e Luca Gorla, eseguiranno musiche, tra gli altri, di Bach, Beethoven, Frescobaldi.



