Partito il festival di Venezia. Almodovar apre le danze. Per Benigni premio alla carriera

Primo giorno del Festival del cinema di Venezia, che continuerà fino all'11 settembre. Nel corso della giornata c'è stata la consegna del Leone d’Oro alla carriera a Roberto Benigni. Presente anche il presidente della repubblica italiana Sergio Mattarella, per la 3° volta al lido in occasione della Mostra del cinema. Il primo film in programma è stato "Madres Paralelas" di Pedro Almodòvar con Penélope Cruz e Milena Smith. L'evento, organizzato dalla Biennale di Venezia e diretto da Alberto Barbera, è giunto alla sua 78sima edizione.

