Partito “Pulsazioni” con Lella Costa in “Stanca di Guerra”

Ci sono i Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, insieme alle istituzioni della cultura per la prima di Pulsazioni, per il ritorno a San Marino di Lella Costa. “Stanca di guerra”, spettacolo monologo che debutta nel 1996 e dopo oltre 25 anni è drammaticamente attuale. Tante le domande, “Che faccia si deve fare quando si parla di guerra? Che cosa c'è, dentro la guerra, da renderla così invincibile e imprescindibile, Come, quando, perchè è cominciata?"

E, lungo la storia, ancora nulla sembra servire a dire basta, anche oggi, che pure una risposta forte c'è agli orrori, in una denuncia contro la guerra, fatta più che altro di dati, cifre, elenchi.