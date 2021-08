HIP HOP Partito Rapublic, il festival di San Marino dedicato alla musica rap

Battaglie a colpi di rime con la musica a fare da sottofondo: il Campo Bruno Reffi è diventato lo scenario in cui giovani rapper di tutta Italia si sono esibiti in quello che è il primo festival in Repubblica dedicato alla musica rap, che nel corso degli ultimi anni è cresciuto molto in Italia. Tra chi si esibisce sul palco, con freestyle e canzoni, chi preferisce muoversi ballando in compagnia e chi invece si limita a guardare seduto e magari bevendo una birra, la rassegna della musica hip hop ha preso il via, sempre però nel rispetto delle norme di sicurezza. Nel corso della serata inizieranno le attrazioni vere e proprie, con il contest di freestyle e gli open act di diversi musicisti raccolti da ogni parte d'Italia per l'occasione. L’evento, organizzato dall’associazione YOUth insieme al rapper sammarinese Irol, vuole dare spazio e valorizzare i talenti e le entità territoriali il più compatibili con lo stile hip hop.

