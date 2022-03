Pasolini 100. Anche San Marino celebra l'anniversario della nascita dell'intellettuale bolognese

L'iniziativa è dell'Associazione Don Chisciotte e degli Istituti Culturali. Una rassegna letteraria e cinematografica che prende il nome di “Ti scintilla l'eterno. Pasolini 100”. Questo pomeriggio al Teatro Concordia un reading con accompagnamento musicale, seguito dalla proiezione del documentario “Comizi d'amore” del 1964. Una pellicola in cui l'intellettuale bolognese indaga gli ambienti e i livelli sociali più vari dell'Italia anni '60. Centinaia di persone interrogate su argomenti considerati tabù, intervallate dagli interventi dello psichiatra Cesare Musatti e dello scrittore Alberto Moravia. Stasera si riprende alle 20.30 con un altro reading e a seguire il film “Accattone” del 1961, il primo film da regista di Pasolini. Duramente contestato alla sua uscita, ora è considerato uno dei capolavori del cinema di quegli anni. Girato con un budget limitato nei quartieri popolari di Roma con un cast composto da attori non professionisti, scelti per la loro spontaneità.

A selezionare i brani da leggere durante la giornata è stata Angelica Bezziccari, vicepresidente dell'Associazione Don Chisciotte di San Marino, che spiega: "Abbiamo alternato poesia e prosa con argomenti che si possono collegare all'attualità. Pasolini fa una forte critica alla gestione del potere da parte della politica".





Nel video l'intervista ad Angelica Bezziccari, vicepresidente dell'Associazione Don Chisciotte di San Marino