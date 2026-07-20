TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:54 Massimo Andrea Ugolini è il nuovo Segretario alla Sanità 14:14 Bimba annegata a Milano Marittima, in corso accertamenti su apertura cancelli piscina 13:31 Soggiorni culturali: in udienza dalla Reggenza i giovani sammarinesi residenti all'estero 12:22 Morte Fakir, Fratelli d'Italia si schiera con la polizia 10:03 Consiglio: oggi il giuramento di Ugolini 08:04 Maxi operazione della Polizia contro la criminalità giovanile: 539 arresti in 44 province
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Pasolini immersivo

Nuova area immersiva a CASA COLUSSI di Casarsa di Pordenone al Centro Studi PIER PAOLO PASOLINI

di Francesco Zingrillo
20 lug 2026

In casa di mamma: Pasolini muove i suoi primi passi di maestro e poeta friulano proprio a Casarsa della Delizia, nella residenza materna, oggi, si può rivedere e ascoltare lo scrittore e regista. Voci e parole di un protagonista integrale” del Novecento. Coniugare divulgazione e innovazione culturali a partire dal CENTRO STUDI PIER PAOLO PASOLINI. Conoscere l'opera dell'intellettuale e interpretarlo mediante i linguaggi del presente per le generazioni a venire. Direttamente dalla viva voce dell'autore in interviste e registrazioni originali (foto e documenti, libri). Un imponente schermo LED di 12 metri in alta definizione scrive la storia (in italiano, sloveno, e inglese). Pier Paolo prende voce... Il polemista e il suo pensiero: la forza creativa del genio di Casarsa passa ancora una volta da PORDENONE.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura