POESIA E TECNOLOGIA Pasolini immersivo Nuova area immersiva a CASA COLUSSI di Casarsa di Pordenone al Centro Studi PIER PAOLO PASOLINI

In casa di mamma: Pasolini muove i suoi primi passi di maestro e poeta friulano proprio a Casarsa della Delizia, nella residenza materna, oggi, si può rivedere e ascoltare lo scrittore e regista. Voci e parole di un protagonista “integrale” del Novecento. Coniugare divulgazione e innovazione culturali a partire dal CENTRO STUDI PIER PAOLO PASOLINI. Conoscere l'opera dell'intellettuale e interpretarlo mediante i linguaggi del presente per le generazioni a venire. Direttamente dalla viva voce dell'autore in interviste e registrazioni originali (foto e documenti, libri). Un imponente schermo LED di 12 metri in alta definizione scrive la storia (in italiano, sloveno, e inglese). Pier Paolo prende voce... Il polemista e il suo pensiero: la forza creativa del genio di Casarsa passa ancora una volta da PORDENONE.

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