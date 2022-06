CENTENARIO PASOLINIANO RSM Pasolini re nel suo Edipo autobiografico PASOLINI 100 San Marino Cinema porta al Concordia EDIPO RE del 1967 in collaborazione con la Cineteca di Bologna

Sofocle in versione freudiana rivisitato da Pasolini in chiave autobiografica EDIPO RE in ambientazione barbarica tra Bologna e Milano (epilogo atemporale), il Friuli (prologo dolente) e il Marocco. Edipo uccide Laio re di Tebe (a sua insaputa padre naturale) vincendo anche la Sfinge e sposa Giocastra la regina che è sua madre. L'indovino Tiresia gli rivela l'inganno del fato: lui si acceca con la fibbia della moglie e vaga in esilio mentre lei s'impicca e paga... nel silenzio. “Com'è terribile conoscere, quando la conoscenza non giova a chi la possiede” - scrive Sofocle. Attualità e universalità: Pasolini sposta il piano spazio-temporale tra Freud e Marx. Edipo cieco è il poeta e regista che vaga suonando il flauto per i paesaggi urbani di Bologna: “la vita finisce dove comincia”, e torna nel covo dell'infanzia.

