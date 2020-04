SCUOLA Pasqua al CFP: videomessaggio dai docenti agli studenti Per dare speranza e abbattere le distanze

Pasqua al CFP: videomessaggio dai docenti agli studenti.

I docenti del Centro di Formazione Professionale entrano nelle case dei loro studenti con un videomessaggio augurale: "In questo periodo così cupo per la Repubblica - scrivono - abbiamo deciso di lanciare un segnale di speranza e di positività ai nostri allievi". Obiettivo, accanto agli auguri, quello di sentirsi più vicini, "demolire la distanza interposta ormai da un mese ed entrare ancora una volta nelle camerette dei nostri ragazzi", questa volta trasmettendo non contenuti, ma "un messaggio di gioia ed un augurio di una buona Pasqua agli allievi e alle loro famiglie".

Il video:

I più letti della settimana: