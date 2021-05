SCUOLE E CINEMA Passaggi di bellezza al Festival Young Si è conclusa l'edizione 2021 in streaming del concorso “Mente Locale”, in cui le scuole italiane raccontano il territorio con gli audiovisivi, selezionati 14 film, 700 le iscrizioni in giuria

Sono arrivate 141 opere alle giurie Senior (c'è anche l'universitario bolognese Roy Menarini tra i selezionatori) e Young delle scuole di primo e secondo grado con la partecipazione speciale dalla Tunisia. Il miglior film secondo i grandi è “PASSAGGI AL LIMITE” dell'artistico di Venezia mentre il premio Social Contest è andato a “Donna Grinka” di un istituto comprensivo che fa capo a Martano. La menzione speciale dei Senior è tutta per “Il gigante addormentato” dell'artistico statale di Monza. Poi le recensioni di livello per ADOVEST, ANDARE E RESTARE e CINEMA ROMA (Cagliari) oltre al contributo particolare attribuito alla recensione tunisina. Tutti lavori di spessore e creativi basati su una buona formazione. Dei 14 visionati in redazione da noi nessuno ha deluso, tutti hanno lasciato qualcosa nel cuore... per la forza dei nostri giovani.

fz

