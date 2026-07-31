MUSICA ROMAGNA Passano i Giganti del swing con Gelato RAY GELATO & THE GIANTS agli Agostiniani di Rimini il concerto di chiusura del Crossroads 2026

Lo spettacolo è un tour internazionale divenuto acclamata tournée nel Belpaese: al centro il sassofonista e cantante britannico d'origini italoamericane RAY GELATO, “The Goodfather of swing”. La passione VINTAGE di RAY è lo swing leggero italiano di Carosone e Buscaglione. La sua musica scenica e gioiosa ricca di eleganti citazioni in lingua è stata consacrata dall'UMBRIA JAZZ più volte. La “gioia di vivere” di GELATO fa ballare e cantare il pubblico inesorabilmente grazie alla band di GIGANTI DEL JIVE (4/4 musicale e orecchiabile, improvvisato). RAY GELATO è un'istituzione in patria ha suonato per la regina mentre in Italia ha collaborato con i GOOD FELLAS.

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