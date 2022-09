CONCORSI Passione Steampunk e tanto lavoro: ecco come San Marino ha vinto il Carnevale di Venezia I fratelli Cinzia e Piersante Mandrelli si sono aggiudicati il primo premio coi loro costumi interattivi: le congratulazioni della Segreteria di Stato

San Marino ha vinto il primo premio come miglior maschera al Carnevale di Venezia, grazie a due fratelli con la passione dei costumi, realizzati interamente a mano con materiali di recupero. Dragon Baby ha ragione di essere contento: ha vinto come Maschera più bella del Carnevale di Venezia. Per Cinzia Mandrelli, che ha realizzato il costume vincente insieme al fratello Piersante, è stata un'emozione unica. Un abito interattivo, in stile Steampunk, che unisce la Londra Vittoriana al fantasy, di grande impatto, decorato con un enorme drago d'acqua, chiamato Dragon Baby, che gira attorno al corpo spuntando da una spalla, in grado di muovere il capo grazie a un joystick e dunque di interagire, soprattutto coi bambini. Tutto realizzato artigianalmente, Cinzia specializzata nei tessuti, Piersante nella parte ingegneristica e meccanica. Già fondatore di San Marino Comics, Piersante ha realizzato le magnifiche ali che adornano il suo costume, con ben due draghi. Il premio è un soggiorno a Venezia, con ingresso alla Biennale. Ma anche le congratulazioni della Segreteria di Stato al Turismo.

Nel video le interviste a Cinzia Mandrelli e Piersante Mandrelli, vincitori concorso Maschera più bella del Carnevale di Venezia, e a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo

