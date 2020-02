RASSEGNA TEATRALE RSM PAT dal DAVID alla Resistenza nella pièce sul 1944 “In scena a km0” al Teatro Titano, stasera alle 21, PATRIZIA BOLLINI, dopo la nomination 2020 al David come attrice non protagonista, porta in scena “44. IL CORAGGIO DELLA SCELTA” sulla Resistenza

Infondo VALERIA del film di Gianfreda è una donna che si mette in discussione e cambia ruolo salvando se stessa e soprattutto gli altri. Donne e storie al femminili di un mondo fin troppo maschile nei modi violenti in tempo di guerra e non solo... 1944: la scelta per la svolta in cui “LA STAFFETTA” passa dal martirio per il silenzio ( SPARITE, SCOMPARSE, SEVIZIATE NEI CORPI MA NON NEI CUORI, donne che resistono e vincono): gesti d'amore per figli e mariti e per il destino di un popolo in lotta con se stesso nel conflitto civile che diventa lotta di libertà per tutti: figli e nipoti di vincitori e vinti. Fidanzate e mogli, sorelle, mamme che hanno detto no a tutti i fascismi e totalitarismi di ieri che riemergono oggi.

fz

Intervista con PATRIZIA BOLLINI Attrice teatrale e cinematografica



