Patalò: "Il gioco è l'arte dei bambini"

"Inventare la vita"

Un dialogo sulla natura di uno scienziato che si riflette sul suo sé interiore: un io specchio che da dentro guarda fuori smarrito e cerca gli altri e l'infinito, pure. Per “INVENTARE LA VITA” bisogna giocare a conoscerla come fanno i bambini. È il miglior esempio per gli scienziati di questi magri tempi della 'malattia', che si chiama UOMO. TELL TALE è la creazione dei Patalò nata da un tour negli Stati Uniti (Oregon e California) mai concluso dagli autori insieme ai loro figli. Fotografia ed editing di Dorin Mihai per le musiche originali di Luca Fusconi. Il lungometraggio è stato girato in luoghi dimenticati, teatri vuoti e spazi naturali, abbandonati. L'incompiutezza artistica anche nel film fa leva sul presente sospeso (e dopo la pandemia è un buon segno). Ma la conclusione qual è? La mancanza e l'assenza, oggi, sono tutto. “Play is children art”, e l'arte (estetica) è il gioco (pericoloso) degli adulti.