PRIMA FILM Paure irlandesi di streghe e fantasmi HOKUM dell'irlandese Damian McCarthy protagonista Adam Scott è il folk horror d'autore indipendente di scuola americana della settimana cinematografica

Il titolo breve voluto dell'autore, HOKUM, ha un'origine curiosa e ironica come l'ultima pellicola (fotografica) di McCarthy: i chiaroscuri grigi dei suoi fantasmi dell'infanzia dominano. La strega è nello scrittore (in Adam Scott attore) e nel background del regista. “That's a lot of hokum” è la frase fatta del nonno di Damian McCarthy traducibile in “sono tutte sciocchezze” incipit ironico di tutte le paure trasposte dal cineasta (e dall'attore protagonista) nell'albergo irlandese di scena alla ricerca dei genitori perduti... morti. In un tempo storico indefinito l'intera vicenda di paura non mostra manco una volta tablet, telefonini, schermate smart, e già questo è geniale.



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