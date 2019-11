"PAVAROTTI" forever visto da Ron Howard

"Pavarotti Forever" al Concordia

Un regista americano da Oscar (RON HOWARD) per un docufilm sul tenore italiano più noto e amato negli States: PAVAROTTI una superstar internazionale che portò a Modena il mondo. Oltre al cantante e all'artista un ritratto famigliare tenero, doloroso (e intimo), di un un uomo generosissimo con tutti. Il figlio di un fornaio modenese (a sua volta appassionato melomane) divenuto leggenda dopo aver trasformato l'ambiente stesso dell'opera avvicinandosi alla canzone. Filmati inediti e privati (dall'archivio di famiglia) si alternano a grandi concerti e opere in ogni dove (un viaggio nella musica e un ritorno a casa) con l'Emilia e la sua terra modenese al centro. Vendere oltre 100 milioni di dischi significa arrivare in tutti i continenti portando la lingua operistica italiana in ogni cultura. Tre curiosità: la colonna sonora contiene 2 inediti MISERERE cantati con Zucchero e Bocelli e un' AVE MARIA di Schubert in duetto con Bono.

fz