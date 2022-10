ARTISTI DI CASA NOSTRA Pavarotti visto da Toccafondo a Hollywood “LA STELLA” di Luciano Pavarotti brilla anche a Hollywood e l'illustratore sammarinese Gianluigi Toccafondo ha creato un'opera breve che lo accompagna da Los Angeles al mondo

Il grande tenore modenese che gli americani chiamano anche con il solo cognome, PAVAROTTI, è una stella italiana scolpita sulla Walk of Fame e una animazione potente di Toccafondo nel mondo attraverso il cinema e il web. Il disegnatore e fumettista nato a San Marino e formatosi alla scuola artistica marchigiana d' Urbino ha lavorato sulle lezioni inedite di “Big Luciano” ai giovani cantanti dove mostrava come voce e corpo siano un unico strumento universale. Gorgheggi e suoni (il “pon-poron pom, pan” del 'grammelot' di Dario Fo) con le mani e gli occhi grandi del cantante hanno ispirato il sentimento dell'aria, di una vita, fino a noi, in forma d'ironia disegnata da un altro grande artista di casa nostra.

