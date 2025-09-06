EVENTI REGIONE Pavese: il mestiere di morire Omaggio a Cesare Pavese al Carpi Film Fest IL MESTIERE DI VIVERE di Giovanna Gagliardo presente all'Auditorium-Biblioteca

Gagliardo lo ha anche incrociato e poi vissuto nel suo passato di lettrice e studentessa torinese anni Sessanta (Cesare Pavese muore suicida il 27 agosto 1950): “anni fruttuosi” - scrive la regista. Lui era di Cuneo nelle Langhe (Santo Stefano Belbo): e nel docu-film ci sono tutti i suoi luoghi elettivi piemontesi. Giovanna racconta i mestieri (editore, traduttore dall'americano, poeta narrativo) anche quello di “vivere”... (“sto come un pesce nel ghiaccio” - scrive Pavese). Lo scrittore aveva immaginato la futura Casa editrice EINAUDI e fu il primo a tradurre MOBY DICK di Melville. Come dire: dalle Langhe al mare azzurro di Itaca.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: