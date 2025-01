Pavese era MESTIERE in letteratura, prosa poetica, traduzione (soprattutto americana) e vita: 'mestieri' calati fin troppo nell'umano suo contemporaneo, oggi, ancora nostro: ci mette alla prova sul male e il bene di vivere (cosa dell'inferno non è inferno - scriveva Calvino). Poeta perché originale traduttore della grande letteratura americana: il titolo del docu-film di Gagliardo trascritto e tratto direttamente da Pavese, il “Mestiere” (di vivere), in inglese è proprio STRESSFUL ART...