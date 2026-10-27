TEATRO REGIONE

"Pavimento scivoloso" tra giornalismo e social

WET FLOOR di Fabio Pisano prodotto da Effimero Meraviglioso per la regia di Maria Assunta Calvisi all' ITC Teatro di San Lazzaro di Savena (Bo)

Basta un cartello Wet, pavimento scivoloso, per descrivere la viscidità della mediaticità odierna. Un giornalista rampante e un presunto operatore-pulizie... che vuole sequestrarlo o ammazzarlo!? (sembrerebbe). Il drammaturgo Pisano coglie le parole amare sul giornalismo di DENZEL WASHINGTON e la regista Calvisi mette in scena uno spettacolo necessario: un processo al cortocircuito mediatico. L'ironia nera della dissoluzione della verità.

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