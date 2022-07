Peace&Dance a Campo Bruno Reffi

A San Marino torna l'evento Peace&Dance, con la migliore musica degli anni '70 e '80. L'organizzatrice Patrizia Gallo racconta l'amore per la musica, per il ballo e anche per il cibo. Questo weekend, Campo Bruno Reffi diventa la cornice dell'attesissimo show.

