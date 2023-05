EUROVISION 2023 Pedini Amati incontra il sindaco di Liverpool: chiesta la collaborazione per un evento estivo sui Beatles Il Segretario al Turismo ha elogiato l'organizzazione dell'evento e i suoi messaggi di uguaglianza, pace e unità.

Il Segretario di Stato per il Turismo Pedini Amati ricevuto dal Sindaco di Liverpool Roy Gladden. Durante l'incontro, nella Town Hall – il municipio di Liverpool - discusse ipotesi di collaborazione tra San Marino e la città che ospita l'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest. Pedini Amati ha elogiato l'organizzazione dell'evento e i suoi messaggi di uguaglianza, pace e unità. Il sindaco Roy Gladden ne ha sottolineato l'importanza anche alla luce del fatto che Liverpool si sia dovuta sostituire all'Ucraina come sede dell'evento, a causa dell'aggressione russa. Pedini Amati ha espresso l'interesse di San Marino per il turismo legato alla musica, in particolare alla storia dei Beatles e ha chiesto il patrocinio e la collaborazione di Liverpool per un evento estivo in Repubblica dedicato ai fan del gruppo. Il sindaco Gladden ha manifestato la volontà di accordarsi.

