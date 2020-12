Pellicola romantica d'amor 'paranormale'

Senza confini e al di là della fine, ENDLESS, è la storia di un amore giovanile infinito in un canto di Natale tra TWILIGHT e NEW MOON ( ispirato al GHOST anni 90 e di rimando alla letteratura sentimentale per ragazzi) pellicola americanissima presentata in anteprima al GIFFONI FESTIVAL e mai vista da noi. Solo al Concordia di San Marino l'unica sala “live” tra Italia e il Monte che in assoluta sicurezza permette al pubblico di godere (e sostenere) il cinema vero comodamente in platea. Lui e lei diversi e lontani (per ceto, famiglia e interessi) non si lasciareanno più ben oltre la morte, che rientra nei giochi anche per i giovani.





Un incidente si porta via il fidanzato e spacca la famiglia di lei ma il bel Chris tornerà... ah se tornerà e amerà Riley dall'Aldilà, con qualche aiutino diciamo 'divino', trasformerà la favola romantica in un paranormal romance. Girato in splendide ambientazioni nordamericane tra laghi, pontili, fiumi e natura, negli States lo chiamano “paranormal - teen - drama” ma è solo amore che non muore... mai.

fz