PRIMA FILM RSM Pellicola romantica d'amor 'paranormale' Prima visione stasera al Concordia di Borgo Maggiore, in replica domenica 13 dicembre anche al pomeriggio, “ENDLESS” di Scoot Speer film sentimentale del regista di “IL SOLE A MEZZANOTTE”

Senza confini e al di là della fine, ENDLESS, è la storia di un amore giovanile infinito in un canto di Natale tra TWILIGHT e NEW MOON ( ispirato al GHOST anni 90 e di rimando alla letteratura sentimentale per ragazzi) pellicola americanissima presentata in anteprima al GIFFONI FESTIVAL e mai vista da noi. Solo al Concordia di San Marino l'unica sala “live” tra Italia e il Monte che in assoluta sicurezza permette al pubblico di godere (e sostenere) il cinema vero comodamente in platea. Lui e lei diversi e lontani (per ceto, famiglia e interessi) non si lasciareanno più ben oltre la morte, che rientra nei giochi anche per i giovani.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Un incidente si porta via il fidanzato e spacca la famiglia di lei ma il bel Chris tornerà... ah se tornerà e amerà Riley dall'Aldilà, con qualche aiutino diciamo 'divino', trasformerà la favola romantica in un paranormal romance. Girato in splendide ambientazioni nordamericane tra laghi, pontili, fiumi e natura, negli States lo chiamano “paranormal - teen - drama” ma è solo amore che non muore... mai.

fz



I più letti della settimana: