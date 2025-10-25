Pellicola sociale di Milani sulla Sardegna vera

Ma proprio perché “La vita (a volte) va così” bisogna cambiarla e avere il coraggio di dire no. Questa è la storia vera raccontata da Milani, tra umanità e conflitto, nella Sardegna reale (fuori cliché non da cartolina). Un isolano, un vero sardo interpreta una sceneggiatura di vita vissuta: un protagonista di fatto. Ancora UN MONDO A PARTE nel cuore del regista in una vicenda pressoché originale per il cinema italiano. La questione identitaria e ambientale proposta a tutti noi come tema di riscatto e progresso sostenibile: e che vada così!







