“Penelope stanca della guerra”, spettacolo UDS al Titano Venerdì 18, alle 21

Rilettura del mito classico per una riflessione sulla contemporaneità, con lo sguardo della donna sulla donna, vittima di violenza, vittima di una narrazione al maschile della storia, ma anche protagonista – come Penelope – nel dire no alla guerra.

“Lo spettacolo è una riflessione sulla violenza legata alla guerra, sulla violenza di genere, sul femminicidio – spiega Vanessa Muratori, autrice del testo - ma anche un occhio sulla attualità sammarinese, per esempio sul perché si sia arrivati così tardi alla legge sulla interruzione volontaria gravidanza”.

Promosso da Unione Sammarinese Donne, per la regia di Ute Zimmerman, in collaborazione con il Centro Sociale di Fiorentino e con il Patrocinio della Segreteria Cultura, “Penelope stanca della guerra” porta sul palco 9 donne, in uno spettacolo pensato proprio per la giornata internazionale della donna. Poi è arrivata la guerra, ad attualizzare ulteriormente il tema:

“Penelope è stanca della guerra perché la guerra porta distruzione e ferisce la sua famiglia. La guerra ha sempre un apparato retorico che Penelope contesta. La donna – osserva Vanessa Muratori, proprio rispetto al conflitto in corso - non vuole la guerra, c'è proprio una incompatibilità tra la donna e la guerra”.

Nel video, l'intervista a Vanessa Muratori, autrice testi originali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: