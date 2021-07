FESTIVAL VALMARECCHIA Pennabilli in “Kamchàtka”, migranti ALTER in “Kamchàtka” un viaggio nel cuore della sera anche a mezzanotte da Pennabilli per ARTISTI IN PIAZZA 2021 il collettivo di performer in arti e discipline diverse sul tema dell'immigrazione

Il cammino della speranza lungo il piccolo mare nei boschi pennesi della Valmarecchia sale/scende dalla costa perché “arrivano dal mare...” e non sanno più dove andare. MIGRANTI è Il tema forte della storica compagnia nata a Barcellona per l'Internazionalizzazione della Cultura spagnola nel 2006-2007 proprio con lo show in “Kamchàtka” replicato in 30 paesi per 400 rappresentazioni. Il soggetto sull'immigrazione diventa itinerante, in giro per il mondo, sino al 2019 e quest'anno a Pennabilli. La nuova creazione ALTER è la continuazione della trilogia MIGRAR, HABITACULUM e FUGIT. ALTER è una ricerca immersiva e condivisa con il pubblico. ALTER è un'esperienza intimamente legata al paesaggio tanto da trasformare una gita nell'esodo dell'intera comunità: sprazzi di vita e frammenti di ricordi, non solo nostri.

