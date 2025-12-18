RIGENERAZIONE URBANA Pennabilli reinventa un pezzo di storia industriale: è nato ZIP, hub culturale e professionale La prima tappa lo scorso sabato. Un progetto promosso dall'Associazione Ultimo Punto, nota nel territorio anche per essere l'organizzatrice del festival Artisti in Strada

Abbandono, marginalizzazione, spopolamento: sono alcune delle parole chiave che descrivono i fenomeni sociali con cui, negli ultimi anni, i piccoli borghi delle aree interne italiane si stanno confrontando. In questo scenario, attrarre investimenti, professionalità e nuove energie è diventato sempre più difficile.

A questa sfida prova a rispondere Pennabilli, in particolare l'Associazione Ultimo Punto, nota nel territorio anche per essere l'organizzatrice di Artisti in Strada, festival di arti performative tra i più caratteristici e celebri d'Italia. E così, l’ex laboratorio di pelletteria, emblema del passato manifatturiero, riprende vita. Il grande edificio in disuso è stato completamente riqualificato e trasformato in ZIP – Cerniera di Innovazione Culturale, un progetto che riunirà un coworking, uffici professionali e persino uno studio di registrazione sotto lo stesso tetto.

La prima tappa di questo percorso si è tenuto lo scorso sabato 13 dicembre, con una presentazione pubblica aperta a tutti.

ZIP nasce come luogo di incontro per professionisti, start-up, creativi e artisti, chiamati a collaborare e a contribuire alla trasformazione del tessuto economico e culturale del territorio dell'Alta Valmarecchia. Il nome stesso — Cerniera di Innovazione Culturale — suggerisce l’idea di un punto di connessione, di scambio e di apertura verso nuovi linguaggi professionali e forme di creatività, in sintonia con le evoluzioni del mondo del lavoro contemporaneo.

L’idea alla base del progetto è chiara: favorire un’economia della condivisione in cui idee, competenze e progetti possano incontrarsi, generando nuove opportunità e andando oltre la concezione tradizionale degli spazi lavorativi.

In un’Italia che sempre più spesso parla di rigenerazione del patrimonio industriale, Pennabilli vuole offrire un esempio concreto e replicabile: costruire il futuro partendo dal passato.



