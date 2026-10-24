“Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita”: presentato al Music Store il libro di Romina Power

Un incontro dedicato alla musica e alla scrittura per ripercorrere il percorso personale e creativo di Romina Power. Nasce da questa idea la presentazione, al Music Store di Dogana, del libro “Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita”. Romina Power racconta in una forma non convenzionale e intima la propria vita e carriera. Un dizionario dell'anima in cui ogni voce diventa una chiave per esplorare ricordi, emozioni e riflessioni.

Un viaggio nella memoria collettiva e nella carriera di una grande artista che ha scritto una pagina di storia del costume italiano. Il testo inoltre si arricchisce di immagini che accompagnano il racconto facendo del libro anche un prezioso album fotografico.