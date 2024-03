“Per amore dei nostri figli”, serata con Francesca Poleggi Un evento organizzato dal Coordinamento delle Associazioni Laicali alla Sala Montelupo di Domagnano, alle 20.45. Con la partecipazione di Riccardo Venturini. Modera, Gialuigi Giorgetti

A tema, il disagio giovanile, il ruolo degli educatori e della famiglia. Una anticipazione, nell'intervista a Francesca Romana Poleggi, del Comitato Direttivo di ProVita e Famiglia ONLUS.

“Viviamo in un contesto - racconta - dove obiettivamente le nuove generazioni sono in crisi, una crisi esistenziale, che è anche una crisi psicologica, è una crisi anche fisica perché abbiamo una nuova generazione di malati. Le cause sono nel fatto che questi giovani, i ragazzini, i bambini oggi sono abusati.

Abusati dagli educatori, che passano l'ideologia, invece che l'educazione; abusati dai telefonini, da internet, dai social, che fanno strame della loro libertà, del loro cervello, delle loro capacità critiche; abusati, a volte, da genitori che - superficiali e inconsapevoli - pensano solo al divertimento e non pensano a dare a trasmettere solidità e valori. E allora io, da mamma, da nonna, da insegnante, mi metto per prima in crisi, bisogna prendere coscienza di questi problemi, partendo da noi stessi, andando a riscoprire i valori, fondamentalmente, quello della famiglia”.

