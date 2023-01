Per i bambini dei 170 conflitti nel mondo

Il famoso diario di ANNA FRANK diventa nel lavoro animato di Folman il punto di vista di Kitty, guida inventata, quasi un manuale contro l'intolleranza e il razzismo. Per esempio, ad Amsterdam ci sono edifici, strade scuole, dedicate alla famiglia Frank e alla figura di Anna ma l'Olanda combatte ancora con il problema dell'accoglienza. Per l'UNESCO è “Memoria del mondo” per per l'autore di VALZER CON BASHIR, 75 anni dopo, è un personaggio animato creato davvero in soffitta dalla fantasia di Anna che prende vita autonomamente nel film. Ari Folman conosce la ragazzina africana rifugiata Ava e la scambia per Kitty e poi per Anna e passa loro il testimone di mano in mano anche ai suoi veri figli fino ai bambini di tutti i conflitti che sono 170 sul pianeta.