BOLOGNA PERFORMANCE Per il "Padre" onora la figlia Sul PADRE (d'amore e di fango...) una narrazione multimediale autobiografica della Compagnia Pietribiasi-Tedeschi stasera all'ATELIER SI al quartiere San Vitale di Bologna

“Padre d'amore padre di fango” una pièce cinematografica in frammenti di memoria anni 80 e 90 fatta di suoni, rumori e odori (riprodotti in sala con un espediente olfattivo di scena), dopo la caduta del Muro di Berlino. Tutto dopo: l'impegno politico, la resistenza e le ideologie, la droga oltre gli anni del riflusso... Teatro delle donne su una bambina che attraverso il papà tossico soffre e scopre la verità sulla provincia italiana. Una storia “attraversata” più che narrata. L'impegno politico anni 70 della classe operai viene soffocata da un annichilimento da eroina che fa piazza pulita di tutto, amori compresi. Una webcam in scena osserva gli odori della casa...



fz

