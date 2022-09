RAI VENEZIA 79 Per il papà di Blob con affetto GLI ULTIMI GIORNI DELL'UMANITÀ omaggio della Rai a Enrico Ghezzi a Venezia 79 in un documento di montaggio curato da Alessandro Gagliardo ricorda il critico e autore estremo di RAITRE da anni costretto al silenzio dal Parkinson

Aura Ghezzi figlia di Enrico ci accompagna per oltre 3 ore nel mondo “inatteso”, intorno al papà di Blob con le musiche di Iosonouncane, in modo lineare e semplice, famigliare. Nato a Lovere sul lago formatosi in filosofia critica a Genova entra nell'87 in RAI3 con Angelo Guglielmi, e da lì... (Blob, Fuori Orario, Schegge): nel 2009 per i 20 anni di Blob diventa un cartoon. A Venezia 79 i suoi ULTIMI GIORNI dell'umanità (Ghezzi/Ronconi/Kraus) anche dentro la malattia, il Parkinson. Frammenti di frammenti di vita e di cinema da “ANARCHIVIARE” filtrati dalla televisione vera finalmente fuori dai social: “e se i tuoi occhi ti offendono, strappali” - scrive il Predicatore filmico.

