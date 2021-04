Per la Biennale riapre il cinema Turismo, si pensa a nuove riqualificazioni

Mediterranea19 non sarà solo un evento dedicato all'arte dei talenti emergenti. Sarà una riscoperta dei luoghi simbolo del centro storico, alcuni riaperti per l'occasione o adeguati a livello strutturale per ospitare le esposizioni. Per la Biennale, in programma dal 15 maggio al 31 ottobre, si potrà accedere, per esempio, alle antiche cisterne del Pianello, sotto Piazza della Libertà.









Per l'occasione riaprirà anche l'ex cinema Turismo che sarà una delle sedi espositive. “Sono stati fatti quei lavori di adeguamento minimi per consentire anche un'aggregazione all'interno della struttura”, dichiara il segretario al Territorio Stefano Canti.



Un ritorno alla vita dunque, per un luogo di cultura chiuso da tempo. E si pensa al futuro dell'ex cinema: il governo ha già incaricato un referente che dovrà gestire chi si occuperà di ripensare la destinazione d'uso dell'immobile. “I progetti infrastrutturali strategici sono tanti, questo è uno di quelli. E nei prossimi giorni - continua Canti - avremo modo di approfondire l'argomento, magari anche con una presentazione”.

Tra i punti esclusivi della Biennale, anche le sale sopra le ex prigioni nella Prima Torre e la scala santa e le tre cellette al monastero Santa Chiara. Evento che si svolgerà tra Galleria Nazione e le vecchie gallerie ferroviarie, insieme a Palazzo Sums, cinema Concordia e Museo Naturalistico.







Nel video l'intervista al segretario al Territorio Stefano Canti