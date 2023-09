FESTA NAZIONALE Per le celebrazioni del 3 settembre la riapertura della seconda torre e un concerto benefico di Mario Venuti Confermati tutti gli appuntamenti tradizionali, mentre già il 2 settembre sarà inaugurato il Museo delle Armi Antiche alla seconda torre.

Le celebrazioni per il 3 settembre quest’anno assumono nuovi significati con un mix di tradizione, sorprese e solidarietà.

Non mancherà nulla degli eventi che rendono unica la festa nazionale, tra cortei, Santa Messa solenne, Palio delle Balestre e la grande tombola tra lo Stradone e piazza Sant’Agata. Ad anticipare l’estrazione un concerto della Banda militare in piazza della Libertà mentre mostre culturali di vario genere saranno allestite sempre in Centro Storico: la storia della Banda Militare al Museo di Stato, un allestimento dedicato a Andy Warhol a Palazzo SUMS e il “Sentiero di Macchie” di Walter Gasperoni alla Pinacoteca di San Marino.

Evento finale il concerto al Campo Bruno Reffi del cantautore catanese Mario Venuti che proporrà alcuni dei suoi grandi successi radiofonici come "Crudele" o "Veramente". Un evento che avrà un importante sfondo benefico con il ricavato devoluto alla Biblioteca Comunale di Sant’Agata sul Santerno, distrutta dall’alluvione e che con San Marino condivide la Santa Patrona. Come annunciato da Paolo Rondelli, direttore degli Istituti Culturali, la Biblioteca di San Marino resterà aperta il 3 settembre per vendere, sempre a fini benefici, i libri in soprannumero, mentre nelle settimane seguenti una raccolta di libri usati sarà poi devoluta sempre a Sant’Agata sul Santerno.

Già dal 2 settembre invece sarà riaperta alla cittadinanza la 2° torre con l’inaugurazione del Museo delle Armi Antiche. Una riapertura arrivata oltre i tempi previsti per i reperti archeologici emersi durante i restauri che hanno richiesto profonde attività di studio prima di riconsegnare ai sammarinesi e al sistema turistico un assoluto patrimonio nazionale, come ha spiegato il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi.

Nel servizio le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato all'Istruzione e alla Cultura) e Paolo Rondelli (Direttore degli Istituti Culturali di San Marino)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: