Per le vie di San Marino tornano le antiche atmosfere della vita medievale

Per le vie di San Marino torna il fascino delle epoche antiche. Davanti alla Basilica del Santo, in Città, la manifestazione in abiti medievali, con l'arte degli sbandieratori, tamburini e i balli dell'epoca, insieme a figuranti e dame da un lontano passato. Un evento legato alla competizione dedicata agli arcieri di domenica 24 luglio, con il relativo torneo tra concorrenti sammarinesi e italiani. Tanti i curiosi e gli spettatori per uno spettacolo che richiama sempre l'attenzione di visitatori e cittadini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: